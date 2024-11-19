رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع في أول مهمة دولية تبدأ بالقاهره وتمر عبر الإتحاد الأوروبي

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كشف اليوم الثلاثاء رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع محمد أحمد الولص عن اول تحرك له في مهمة دولية واقليمية ستبدأ من العاصمة المصرية القاهرة.
وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بمؤتمر مأرب الجامع على منصته بالفيسبوك تابعها موقع مأرب برس ان هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز حضور مؤتمر مأرب الجامع على الساحة الإقليمية والدولية، وتمهيداً للانتقال إلى مراحل أخرى من العمل الدولي بداية بالاتحاد الأوروبي.
كما اكد الاخ محمد الولص "انه على ثقة كبيرة بنجاح مؤتمر مأرب الجامع في تحقيق أهدافه، وسيتم بفضل إصرار وجهود أبناء مأرب الشرفاء والمخلصين، الذين يسعون لتحقيق النجاح والنهوض بمؤتمرهم الجامع وبالوطن الغالي.
ويوم امس اعلن مؤتمر مأرب الجامع عن هيكلته الجديده وقيادته التي ستقود المرحلة.