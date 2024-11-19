مؤسسة توكل كرمان تطلق برنامج تدريبي يستفيد منه أكثر من عشرة آلاف شاب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم عبر الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أطلقت مؤسسة توكل كرمان، يوم امس الاثنين 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، البرنامج التدريبي "تأهيل الشباب لسوق العمل: الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين".

ويشمل البرنامج ست محاضرات أربع منها تفاعلية عبر تطبيق "زووم" واثنتان منها مسجلتان، وتستهدف جميعها كافة منتسبي "برنامج قيادات من أجل المستقبل" الذي أطلقته مؤسسة توكل كرمان، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف.

وقدمت في أول أيام البرنامج الذي شارك فيه أكثر من 800 مشارك المحاضرة التدريبية الأولى بعنوان: "الذكاء الاصطناعي التوليدي"، حاضر فيها ريادي الأعمال المجتمعي والخبير الاستشاري في الاقتصاد السلوكي والتحول الرقمي د. فادي عمروش، وأدارها الإعلامي يوسف بشر.

وهدفت المحاضرة الأولى، إلى تمكين المشاركين من فهم وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في حياتهم الدراسية والمهنية، وتعزيز مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة للمساهمة في سوق العمل.

وشملت المحاضرة عدة محاور أهمها؛ مقدمة شاملة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنواعها، وكيفية استخدام النماذج الذكية لتحليل البيانات وتوليد المحتوى، وتعلم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تسهيل تكاليف الدراسة والعمل، وكيف يمكن للطلاب الاستفادة من استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم وحل التكاليف الدراسية بكفاءة.