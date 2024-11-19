3 صدامات عربية… مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_وكالات

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يخوض المنتخب السعودي اختباراً صعباً خارج دياره أمام إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتشهد منافسات تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا 3 صدامات عربية على رأسها لقاء منتخبي عمان وضيفه العراق كما يلتقي منتخب الإمارات ضيفه قطر.

ويلعب منتخب الكويت مع ضيفه الأردن، ويخوض منتخب البحرين مهمة قوية أمام أستراليا في الجولة ذاتها ويلتقي منتخب فلسطين ضيفه كوريا الجنوبية.

أخبار ذات علاقة وتشهد منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 مواجهة بين منتخب مصر وضيفه بوتسوانا كما يلعب في نفس التوقيت منتخب موريتانيا أمام ضيفه كاب فيردي.

ويلعب منتخب سوريا مباراة ودية ضد روسيا بينما تشهد منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية مواجهات مثيرة على رأسها لقاء المجر ضد ألمانيا كما يلعب البوسنة مع ضيفه هولندا ويلتقي مونتينغرو ضد تركيا.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026:

إندونيسيا والسعودية – 3:00 عصراً – BEIN SPORTS 1 والكأس 5

عمان والعراق – 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 3 والكأس 6

الإمارات وقطر – 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 1 والكأس 5

البحرين وأستراليا – 9:15 مساءً – BEIN SPORTS 3 والكأس 6

الكويت والأردن – 9:15 مساءً – BEIN SPORTS 1 والكأس 5

تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025: مصر وبوتسوانا – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

مباراة ودية:

روسيا وسوريا – 7:30 مساءً – التليفزيون السوري

دوري الأمم الأوروبية:

مونتينغرو وتركيا – 10:45 مساءً – BEIN SPORTS 4

المجر وألمانيا – 10:45 مساءً – BEIN SPORTS 2

البوسنة وهولندا – 10:45 مساءً – BEIN SPORTS 6