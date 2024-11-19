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اغلاق مدارس اليمن في مصر يلحق الضرر بـ 6 آلاف طالب وطالبة

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال سفير اليمن لدى جمهورية مصر، خالد بحاح، إن إغلاق المدارس اليمنية في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في حرمان أكثر من 6 ألف طالب من التعليم في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه امس الاثنين مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية، السفير ياسر شعبان، في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر.

بحاح قال أن الطلاب اليمنيين يواجهون صعوبة في الالتحاق بالمدارس المصرية التي تشترط حصول الطلاب على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الاجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الاقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.

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