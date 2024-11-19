أمطار في عدة محافظات وتحذير من اضطراب مداري قد تتأثر به اليمن

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 287

حذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من اضطراب مداري في بحر العرب واحتمال امتداد تأثيراته على اليمن وذلك وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة مساء أمس الإثنين ، أن يشهد اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أرخبيل سقطرى، تكون أشد على المناطق الشرقية بالإضافة لأجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية، وكذا أن يشهد يوم غد الأربعاء استمرار هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المرتفعات والمنحدرات الغربية وأرخبيل سقطرى، مع امتدادها إلى خليج عدن وسواحل محافظتي المهرة وحضرموت والمناطق الداخلية القريبة منها.

كما توقع المركز، أن تشهد الأيام القادمة الخميس والجمعة والسبت استمرار هطول الأمطار الرعدية على أرخبيل سقطرى والمرتفعات والمنحدرات الغربية، مع امتداداها حتى أجزاء من السهول الساحلية الغربية وسواحل ومرتفعات وهضاب داخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، مأرب، بالإضافة لخليج ومحافظة عدن.

وحذر مركز التنبؤات الجوية، المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها، ومن الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، ومن نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات، في المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية .. مشدداً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية .

واكد أنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار 24 ساعة، والموافاة بآخر المستجدات حولها.