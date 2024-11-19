ارتفاع أسعار النفط مع تعطل الإنتاج في أكبر حقول غرب أوروبا

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_وكالات

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل مخاوف تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا، وتعطل الإنتاج بحقل “يوهان سفيردروب” النرويجي.

زادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.26% أو 19 سنتاً إلى 73.49 دولار للبرميل.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.16% أو 11 سنتاً إلى 69.28 دولار للبرميل، وزادت عقود ديسمبر التي تنتهي صلاحيتها الأربعاء 0.23% إلى 69.32 دولار للبرميل.

أعلنت “إكوينور” النرويجية أمس وقف الإنتاج في حقل “يوهان سفيردروب” الذي يعد الأكبر في غرب أوروبا، بسبب انقطاع الكهرباء نتيجة تعطل محطة برية لتوليد الكهرباء.

وأفاد متحدث باسم الشركة في تصريح لوكالة “رويترز” بأن العمل جارٍ على استعادة الإنتاج، دون توضيح جدول زمني محدد.

وعلى صعيد آخر، خفّض حقل “تينجيز” الكازاخستاني الذي تديره “شيفرون” الأمريكية إنتاجه بما يتراوح بين 28% و30% بسبب أعمال الصيانة، وأفادت وزارة الطاق الكازاخية بأنه من المتوقع الانتهاء من الصيانة السبت القادم.

أدت هذه العوامل إلى تحسين أداء أسواق النفط، بجانب مخاوف تفاقم الوضع العسكري في أوكرانيا بعد أنباء متداولة حول سماح واشنطن لكييف باستخدام أسلحة أمريكية الصنع طويلة المدى لضرب العمق الروسي