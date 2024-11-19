اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا والسودان

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وقعت هيئتا مصلحة الضرائب الروسية والسودانية مذكرة تفاهم وتعاون في المجال التقني، ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
ووقع الوثيقة من الجانب الروسي رئيس مصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية دانييل إيغوروف ومن الجانب السوداني نائب الأمين العام لديوان الضرائب بجمهورية السودان علي أحمد المجذوب.
وتم التوقيع خلال اجتماع عقد أمس الاثنين في موسكو في مقر هيئة الضرائب الروسية، في إطار زيارة وفد سوداني إلى روسيا.
وتضع مذكرة التفاهم الأسس لزيادة التعاون بين هيئتي الضرائب الروسية والسودانية في مجال تبادل الخبرات وتدريب الموظفين.
وأشار المسؤولان الروسي والسوداني إلى أن توقيع المذكرة والاجتماع سيصبحان الأساس لتعاون طويل الأمد ومتبادل المنفعة بين البلدين.
وتعرف الوفد السوداني على الحلول المتقدمة والرقمية التي تستخدمها روسيا في المجال الضريبي، حيث اطلع على أنظمة التحكم الآلي لجباية مختلف الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
من جهته أبدى الجانب السوداني اهتمامه بالحلول المطروحة، حيث أكد عزمه على دراستها بشكل تفصيلي والاستعانة بالخبرات الروسية في تطوير خدماته الضريبية