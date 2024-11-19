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استعداداً للانفصال.. ليفربول يستبدل صلاح بـ نجم شباك

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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بدأ ليفربول الإنجليزي في البحث عن "نجم شباك" جديد لإضافته إلى قائمة الفريق، وذلك بعد الأخبار المنتشرة حول اقتراب نجمه المصري محمد صلاح من الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكشف كيث وينيس، الرئيس التنفيذي السابق لنادي إيفرتون غريم ليفربول التاريخي في حديث لمدونة صوتية قبل أيام أن مصادره أبلغته برحيل صلاح عن ملعب آنفيلد نهاية الموسم وأن النادي الأحمر يجهز لطريقة يمهد من خلالها الخبر الصادم لجماهير النادي.

إعلان ويوم الاثنين أكد ميك براون كشاف مانشستر يونايتد السابق لذات المنصة أن ليفربول يبحث عن "نجم شباك" لتعويض صلاح، إذ بدأت الإدارة الرياضية بالبحث عن خيارات مناسبة.

 وقال براون: ليفربول يعمل بلا كلل بحثاً عن أفضل بديل لتعويض صلاح، صحيح أن الأمر صعب كونه أفضل لاعب في مركزه ولا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر، لكن النادي عازم على إيجاد البديل.

وواصل: ليفربول يعمل على كلا الاحتمالين رحيل وبقاء صلاح، لكن الجدية التي يبذلها مسؤولوه تشير إلى أن الرحيل اقترب، وبالتالي فإن البحث عن نجم شباك يصبح بطلاً جماهيرياً بات أمراً ملحاً.

وبات صلاح على مقربة من التوقيع مجاناً مع أي نادٍ، وذلك في الأول من يناير المقبل، إذ يدخل حينها الفترة الحرة من عقده مع النادي. وما زال النجم المصري ركيزة أساسية في قائمة المدرب الهولندي آرني سلوت، إذ سجل 10 أهداف وقدم مثلها تمريرات حاسمة في 17 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي

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