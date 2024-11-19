أول دولة خليجية عظمى تستعد في إنشاء ائتلاف عسكري مع الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

الثلاثاء 19 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أفادت مصادر مطلعة أن الإمارات العربية المتحدة قدمت اقتراحًا للولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء ائتلاف عسكري موسع يهدف إلى تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في ظل تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على مدى العام الماضي.

وأوضح المصدر، المقيم في واشنطن والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإمارات تهدف من خلال هذا الاقتراح إلى تعزيز الأمان لحركة السفن في البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة عبر مضيق باب المندب، وهو نقطة العبور الاستراتيجية، من تهديدات الحوثيين.

وأضاف أن الاقتراح يتضمن دمج تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في نهاية العام الماضي، ضمن تحالف عربي لمواجهة الهجمات المتكررة على السفن التجارية في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن أبوظبي تسعى من خلال هذا الائتلاف إلى حماية مصالحها الاقتصادية التي تأثرت نتيجة الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي أبدت في السابق موقفًا مناهضًا للانضمام لتحالف "حارس الازدهار"، تسعى لتوريط السعودية في هذا التحالف رغم كونها قد اختارت الابتعاد عنه وتبني سياسة تهدئة مع الحوثيين.

يُعتقد أنه يُراد بذلك تعزيز الوضع الاقتصادي للإمارات في ظل زيادة المنافسة بين الدولتين.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في ديسمبر 2023 عن تشكيل تحالف بحري دولي تحت اسم "حارس الازدهار" لدعم الملاحة وضمان الأمن في البحر الأحمر في مواجهة هجمات الحوثيين.

يعتبر "حارس الازدهار" تحالفًا عسكريًا ينضوي تحت مظلة القوات البحرية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة، ويعمل على مكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل القرصنة وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية.