الأمم المتحدة تتحدث عن توقف وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن أن ميناء الحديدة لم يستقبل أي سفينة وقود منذ الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الميناء الخاضع لمليشيات الحوثي في 21 يوليو الماضي.

جاء ذلك في تقرير للبرنامج الأممي، بشأن "حالة الأمن الغذائي في اليمن" لشهر أكتوبر/تشرين الأول صدر اليوم الاثنين.

وقال التقرير، إن جميع واردات الوقود إلى ميناء الحديدة توقفت منذ الغارة الأولى وتحولت جميع سفن الوقود الواردة إلى ميناء رأس عيسى الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي أيضا في نهاية سبتمبر الماضي.

وفسر البرنامج استقرار الوقود حتى الآن في مناطق سيطرة الحوثي إلى الزيادة التي وصلت في وقت سابق والتي قدرت بنسبة 16.3% عن السنة الماضية.

وأكد البرنامج أن كمية الوقد المستورد عبر موانئ الحديدة الثلاثة بلغ 6.076 مليون طن متري، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 5.225 مليون طن متري، وبنسبة 39.2% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 4.366 مليون طن متري.

وأوضح أن واردات الوقود عبر موانئ الصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2024، بلغت 2.251 مليون طن متري، وبزيادة قدرها 3.3% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 2.179 مليون طن متري، وبنسبة 62.4% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.386 مليون طن متري.

وشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على ميناء الحديدة الرئيس في 21 يوليو الماضي دمر على إثرها معظم خزانات الوقود، وشبكة الضخ والتحكم والبنية التحتية بشكل كامل على سفن النفط، ثم عاود وشن غارات على ميناء رأس عيسى في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي استهدف أيضا خزانات النفط والبنية التحتية فيه.