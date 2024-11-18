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المحكمة الجزائية في عدن تصدر حكمها النهائي في المتهمين بتفجارات القائد جواس

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_خاص
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أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن حكماً اليوم الإثنين، برئاسة القاضي يحيى محمد السعيدي، بحق خمسة متهمين في القضية رقم 51 لعام 2022، المتعلقة بالخلية الإرهابية المتورطة في اغتيال اللواء الركن ثابت مثنى جواس ومرافقيه.

وقد تم إدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم، حيث حكم على أربعة من المدانين (محمد علي محسن عبدالله العزاني، ورنيه سعيد سلام، ومحمد احمد يحيى الميسري، وأمجد خالد فرحان) بالإعدام، بينما تلقى المدان الخامس (عبدالكريم علي محسن عبدربه العزاني) عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

أيضاً، قضت المحكمة بإلزام المدانين بدفع مصاريف التقاضي لمحامي الدفاع، والتي بلغت خمسمائة ألف ريال، كما تم فرض مصادرة المضبوطات من قبل النيابة العامة.

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