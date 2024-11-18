وزارة الرياضة التابعة للحوثيين تهدد الأندية.. واتهامات بالتنسيق لتجميد الكرة اليمنية

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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في خطوة جديدة أثارت الجدل، أعلنت وزارة الرياضة التابعة للحوثيين في صنعاء، خلال اجتماع جمع مندوبي الأندية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي نادٍ أو مندوب يشارك في انتخابات الاتحاد اليمني لكرة القدم المقرر انعقادها في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 30 نوفمبر الجاري.

وأكد الوزير الحوثي في الاجتماع أن الوزارة “ستضرب بيد من حديد” على المخالفين، ملوحًا بوعود تتضمن احتجازهم وفرض عقوبات تطال عائلاتهم وأقاربهم. كما هددت الوزارة بقطع أي دعم محتمل، رغم شح هذا الدعم عن الأندية في الأصل.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لمأرب برس بأن وكيل وزارة الرياضة في صنعاء، علي هضبان، تواصل بشكل مباشر مع بعض مندوبي الأندية الذين تغيبوا عن الاجتماع، وهددهم بالويل والثبور في حال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

الاجتماع الذي حضره محمد الأهجري، أمين عام اللجنة الأولمبية، الذي تعد مشاركته خرق لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية فما الحال حين يكون اللقاء يهدف تقويض العملية

الانتخابية وإثارة الفوضى التي قد تؤدي إلى تجميد كرة القدم اليمنية.

هذه التطورات تأتي وسط استمرار الانقسام السياسي والرياضي الذي يعصف بالمشهد اليمني، مما يضع مستقبل اللعبة في البلاد على المحك.