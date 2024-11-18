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اقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع اليوم الاثنين تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقا رسميا باسم "مؤتمر مأرب الجامع ".
ويعتبر مؤتمر مأرب الجامع الممثل الشرعي والوحيد على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لكل القوى السياسية والقبيلة بمحافظة مأرب وكذلك ممثلا لكل منظمات المجتمع المدني وساكني مارب.