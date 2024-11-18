تفاصيل لقاء وزير الداخلية بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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التقى وزير الداخلية اليمنية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، اليوم، بالسيد جوناثن بيتشا، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والحكومة الأمريكية في مجال التأهيل والتدريب لكوادر منتسبي وزارة الداخلية.

كما تناول اللقاء عدداً من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى المضي قدماً في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب.

حضر الاجتماع السيد دايفد سكوت، المسؤول الأمني في السفارة، والسيد هوستن هارس، المسؤول السياسي والعسكري، إضافة إلى ممثلين من مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، وبمشاركة المقدم سامي محمد مسعود، مدير الرقابة الحدودية في المنافذ.