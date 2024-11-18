الامين العام لمؤتمر مأرب الجامع: مأرب لن تقبل ان تهمش كما همشت من قبل ونتطلع لمستقبل يحقق لمارب مكانتها ووضعها الصحيح

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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قال رئيس لجنة التيسير ( الأمين العام لمؤتمر مأرب الجامع) الشيخ عبدالكريم بن حيدر في كلمته خلال انعقاد الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع أن الثلاثة الأشهر الماضية، التي سبقت انعقاد الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع جرى فيها مناقشة كثير من الآراء والمقترحات ، وعقد القاءات والاجتماعات المكثفة والمشاورات مع المكونات السياسية والقبلية ومنظلمات المجتمع المدني والمشائخ والشخصيات الاجتماعية، واسفرت كل تلك التواصلات والتشاورات والاجتماعات التوصل الى صيغة توافقية تلبي طموحات ومطلبات أبناء مأرب في ظل مرحلة بالغة التعقيد والصعوبات .

وأضاف "بن حيدر " يقف الماربيون اليوم بعد هذه التضحيات والجهود الكبيرة التي بذلت لاظهار مارب بما يليق بها وتطلعات ابنائها لمستقبل يحقق لهم مكانة بوضعهم الصحيح.

وأكد أن مأرب لن تقبل ان تهمش، كما همشت من قبل.

وأكد الشيخ عبدالكريم بن حيدر ان المرحلة بالغة التعقيد والصعوبات وتحتم على ابناء مأرب التكاتف والتلاحم بما يمكنهم من مواجهة كل التحديات والتي اول تلك التحديات الانقلاب، على كل الثوابت الوطنية من قبل عصابات الحوثي الاجرامية التي دفعت مأرب وساكنيها

واحرار اليمن المرابطين داخل المحافظة الاف من الشهداء والجرحى .

وشهد لقاء الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع مناقشات خلال جلسة انعقاد الهيئةالعليا، قبيل الاعلان عن قيادة الموتمر.