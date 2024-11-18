الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع تعلن عن قيادة المؤتمر الجديدة.. مارب برس ينشر قائمة بالأسماء والمناصب

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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عقدت الهيئة العليا لـ مؤتمر مأرب الجامع، اليوم الاثنين، اجتماعًا لاستكمال الهيكل القيادي للمؤتمر.

وفي الاجتماع، أعلنت الهيئة العليا عن الهيكل القيادي للمؤتمر، "رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش"، بعد أن اجتمعت بقوامها القانوني "مائة وخمسون عضوًا وعضوة"، بالإضافة إلى قادة القوى السياسية والمنظمات الجماهيرية المنصوص عليها في النظام الأساسي.

ووفق بيان المؤتمر الختامي، فقد اسفر المؤتمر عن تشكيل رئاسة المؤتمر وأمانته العامة ولجنة الرقابة والتفتيش، من الآتية أسمائهم:

أولًا: رئاسة المؤتمر:

1- عبدالحق علي القبلي نمران - رئيساً للدورة الأولى.

2- أحمد الباشا زبع - نائبًا.

3- محمد محسن الطويل بن حزيم - نائبًا.

4- محمد صالح فرحان بن جلال - نائبًا.

5- محمد علي العمري - نائبًا.

ثانياً: الأمانة العامة:

- عبدالكريم حمد محسن بن حيدر - أميناً عاماً

- محمد علي علي القردعي - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون السياسية.

- فضل ناصر صالح الهيال - أمينًا عامًا مساعدًا للشؤون القبلية.

- ناصر بن ناصر كعلان - أمينًا عامًا مساعدًا لشؤون الاعلام والثقافة.

- أسامة عبدالرب الشدادي - أمينًا عامًا مساعدًا للتعبئة ودعم الجبهات.

ثالثًا: الدوائر:

- الدائرة السياسية:

الرئيس: د. يحيى محمد القانصي

النائب: احمد صالح السداسي

- دائرة القضاء وإصلاح ذات البين:

الرئيس صالح ناصر علي عوشان

النائب: سعد سعيد اليوسفي

- دائرة الحقوق والحريات:

الرئيس: د. سلطان علي حسن غريب

النائب: عارف العجي احمد الطالبي

- دائرة التعبئة والإسناد:

الرئيس: العميد/ طالب سعيد دركم

النائب: محمد عبدالله غفينه

- دائرة المنظمات الجماهيرية:

الرئيس: مهدي محمد أحمد بلغيث

النائب: احمد عبدالله طعيمان

- دائرة العلاقات الخارجية:

الرئيس: محمد احمد سيف الولص

النائب: عبدالرحمن الهجرة مهتم

- دائرة الاعلام والثقافة:

الرئيس: د. احمد الروقي

النائب: أحمد محمد الأعذل

- الدائرة المالية:

الرئيس: محمد علي مفتاح

النائب: احمد عبدالرحمن سلامه

- دائرة الخدمات والبنية التحتية:

الرئيس: عبده حمد شملان

النائب: صلاح صالح لنجف

- الدائرة الاقتصادية:

الرئيس: صالح علي سيف عقار

النائب: نايف الصمصام

- دائرة المرأة:

الرئيس: الخنساء ناجي الحنيشي

النائب: ولعة محمد بحيبح

رابعاً: لجنة الرقابة والتفتيش:

منصور علي ناصر طريق - رئيسًا

مجاهد مبخوت علي معيلي - عضوًا

عبشل عبدالله الفتيني - عضوًا

ناصر حسين مثنى - عضوًا

ذياب جروان الشريف - عضوًا

هزاع علي الصمصام - عضوًا

صالح القبس بحيبح - عضوًا

حسين الحداد أبو شامل عضوًا

عامر علي مبخوت ضرمان عضوًا

كما أقرت الهيئة العليا لمؤتمر مأرب الجامع تعيين الصحفي أحمد عايض ناطقًا رسميًا باسم المؤتمر.