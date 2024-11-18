الذهب يرتفع بعد خسائر حادة سجلها الأسبوع الماضي

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سجلت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، ارتفاعاً بعد الخسائر الحادة التي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية حدت من هذا التعافي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالامئة إلى 2571.11 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0041 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2575.70 دولار.

وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة.

ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 30.39 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 944.57 دولار، وزاد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 966.66 دولار.