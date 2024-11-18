الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشفت منصة "إيكاد" عن تعرض أربعة مواقع عسكرية لجماعة لحوثي داخل كهوف جبلية، لغارات أمريكية في محافظة عمران، (شمالي اليمن)، يومي 10، و11 نوفمبر الجاري.

وقالت المنصة، إن محافظة عمران تعرضت لغارات أمريكية بريطانية يومي 10 و11 نوفمبر، طالت مواقع للحوثيين في مديرية حرف سفيان.

وأضافت أنها تابعت صور الأقمار الصناعية التي التقطها "Sentinel Hub" ما بين 31 أكتوبر و15 نوفمبر (أي قبل الهجوم وبعده) وظهر لنا 4 مواقع داخل الجبال طالها القصف.

وتابعت "هذه الأضرار ظهرت بتتابع يومي 10 و11 نوفمبر، أي أن الهجمات الأمريكية طالت النقاط نفسها خلال العمليتين".

وأشارت "إيكاد" إلى أنه وبالعودة إلى خرائط جوجل للمنطقة نفسها ولكن قبل الهجوم، ظهر لنا أن المواقع المستهدفة تقع ضمن سلسلة من الجبال، مع وجود آثار يُرجّح أنها أنفاق أو مواقع إطلاق صواريخ"

و أعلن الحوثيون يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، عن قصف جوي بغارتين و7 غارات على التوالي طالت مواقع في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ضمن سلسلة غارات طالت أيضاً محافظة صنعاء وصعدة.