انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية اليوم الاثنين أن سفينة تجارية أبلغت عن سقوط صاروخ على مقربة منها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن جنوب اليمن.

وامس الاحد اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته على بعد25 ميلًا بحريًا غرب المخا غرب اليمن.

وذكرت البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الرسو التالي.