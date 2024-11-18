الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية موجة برد قاسية متوقع أن تستمر في 8 محافظات البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري على بعد 25 ميلا غرب المخا حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب شرطة تعز تعتقل قاتل أربعة من أفراد أسرته في صنعاء اشتعال حرب التكنولوجيا ..الصين تسبق الولايات المتحدة في التاكسي الطائر ذاتي القيادة بعداغتيال وزير الإعلام في حزب الله..مصادر تكشف تفاصيل لن تكن معروفة وغامضه
أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية اليوم الاثنين أن سفينة تجارية أبلغت عن سقوط صاروخ على مقربة منها على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن جنوب اليمن.
وامس الاحد اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ان ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته على بعد25 ميلًا بحريًا غرب المخا غرب اليمن.
وذكرت البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الرسو التالي.