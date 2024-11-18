الكشف عن كهوف سرية للحوثيين طالها قصف الطيران الأميركي في محافظة عمران انفجاران بالقرب من سفن تجارية قبالة سواحل اليمن محكمة في عدن تستدعي وزير موالي للإنتقالي استخدم نفوذه ومنصبه في ظلم مواطن العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية موجة برد قاسية متوقع أن تستمر في 8 محافظات البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري على بعد 25 ميلا غرب المخا حكم قضائي يعمّق الخلاف بين الرئاسي والنواب شرطة تعز تعتقل قاتل أربعة من أفراد أسرته في صنعاء اشتعال حرب التكنولوجيا ..الصين تسبق الولايات المتحدة في التاكسي الطائر ذاتي القيادة بعداغتيال وزير الإعلام في حزب الله..مصادر تكشف تفاصيل لن تكن معروفة وغامضه
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية، والقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، للمثول أمامها على خلفية دعوى قضائية تتعلق بنزاع عقاري.
وجاء الاستدعاء بناءً على شكوى قدمها المواطن زيد ثابت النقيب، الذي أجر عقاره للوزير المعني لاستخدامه كمطعم في شارع التسعين بمديرية المنصورة. وبحسب الدعوى، فإن الوزير رفض إخلاء العقار بعد انتهاء عقد الإيجار، ما دفع مالك العقار إلى اللجوء للقضاء لاستعادة حقه.
وأفادت الدعوى بأن الوزير استخدم نفوذه وموقعه الرسمي لممارسة ضغوط على المالك لتجديد عقد الإيجار. إلا أن المالك رفض هذه الضغوط وأصر على استعادة ملكيته، ما دفعه إلى رفع القضية أمام المحكمة التجارية.