العليمي يضع الإمارات أمام ما تعانيه اليمن من أزمة اقتصادية

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 500

قالت وكالة سبأ اليوم الاثنين ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضع، السفير الاماراتي امام المستجدات الوطنية، وعلى رأسها الاوضاع الاقتصادية والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحية الدولية.

واستقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن، محمد حمد الزعابي.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والآفاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدور الفاعل لدولة الامارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية، فضلا عن تدخلاتها الاقتصادية، والانسانية والانمائية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والاستقرار، والتنمية والسلام.

وخلال اللقاء نقل السفير الاماراتي للرئيس واخوانه اعضاء المجلس، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى القيادة الاماراتية، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.