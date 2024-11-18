موجة برد قاسية متوقع أن تستمر في 8 محافظات

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار موجة البرد القاسية، في ثمان محافظات يمنية خلال الساعات القادمة.

وقال المركز في نشرته التحذيرية، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02- 04 درجات مئوية) وباردة على مرتفعات محافظات (إب، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (05 - 10 درجات مئوية).

كما أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون الرياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

ودعا المزارعين إلى أخذ التدابير اللآزمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.