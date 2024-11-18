البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث بحري على بعد 25 ميلا غرب المخا

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية، إنها تلقت تقرير عن حادث على بحري على بعد 25 ميلًا بحريًا غرب المخا.

وطبقًا لبيان البحرية البريطانية حيث أبلغ ضابط أمن الشركة عن سقوط صاروخ بالقرب من السفينة في البحر الأحمر على بعد 25 ميلًا بحريًا غرب المخا.

وذكرت البحرية البريطانية أن السفينة وطاقمها في أمان ويتجهون إلى ميناء الرسو التالي.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البريطانية أن السلطات تقوم بالتحقيق في الحادثة. ونصحت الهيئة السفن بالمرور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إليها.

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشن جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع “الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة جراء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشري الماضي، لكن تلك الهجمات لم تغير في مسار الحرب المستمرة حتى اليوم.

وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة باقتصاد معظم الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة مصر، كما أعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل