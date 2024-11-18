شرطة تعز تعتقل قاتل أربعة من أفراد أسرته في صنعاء

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أعلنت شرطة تعز يوم الأحد عن القبض على المتهم بقتل أربعة من أفراد عائلته، في جريمة صادمة اهتزت لها العاصمة صنعاء يوم الجمعة الماضي.
في بيان رسمي، أوضحت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، المدعو بلال القحطاني، في أحد فنادق المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد، بعد أن فر إلى تعز قادمًا من صنعاء.
الجريمة وقعت يوم الجمعة عندما أقدم القحطاني على قتل والديه وشقيقه وشقيقته داخل منزلهم في منطقة "قاع القيضي" بصنعاء.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن القحطاني يعود أصلًا إلى منطقة "بني سليمان" في مديرية حزم العدين غرب محافظة إب، وقد عاد من الغربة قبل أسابيع قليلة.
وأضافت المصادر أن القحطاني، بعد ارتكاب الجريمة البشعة، اتصل بأحد إخوته الذي يعيش في حي مختلف بصنعاء وأبلغه بأنه ينوي قتله أيضًا.