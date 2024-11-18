قرارات جديدة وصارمة… .اليمن يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

الإثنين 18 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس_خاص

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دعا وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، إلى اتخاذ خطوات أممية فعالة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مشددًا على أهمية دعم جهود الحكومة في نزع الألغام التي زرعتها الجماعة بشكل مكثف في محافظة الحديدة.

جاءت تصريحات الزنداني بعد استقباله لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اللواء متقاعد مايكل بيري، في الرياض يوم الأحد.

وفقًا للإعلام الرسمي اليمني، اطلع الزنداني من بيري على نشاط البعثة، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة بمهامها والجهود المبذولة للتوافق مع قرارات الأمم المتحدة. كما تم نقل تصريحات الزنداني إلى وكالة "سبأ" الحكومية، حيث أشار إلى التهديدات الحوثية للملاحة البحرية الدولية، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ موقف صارم ضد عمليات تهريب الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية.

وأضاف وزير الخارجية أن عمل البعثة الأممية يجب أن يشمل دعم الحكومة في جهودها لنزع الألغام التي زرعتها الجماعة بطريقة عشوائية في الحديدة.

من جهته، أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للتعاون والدعم المقدم من الحكومة والسلطات المحلية في المناطق المحررة من الحديدة، مؤكدًا التزام البعثة بمواجهة التحديات والمعضلات بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

يُذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد دعت البعثة الأممية، التي أُنشئت عقب اتفاق استوكهولم في أواخر 2018، إلى نقل مقرها إلى المناطق المحررة، لتتمكن من ممارسة مهامها بعيدًا عن ضغوط الحوثيين الذين يسيطرون على غالبية مناطق الحديدة وعلى موانئها.

كما تتهم الحكومة الحوثيين باستغلال الموانئ والسواحل لاستقبال الأسلحة المهربة من إيران والنفط الإيراني، بالإضافة إلى استخدام المحافظة كقاعدة لشن هجمات بحرية ضد السفن والتعاون مع الجماعات الإرهابية في منطقة القرن الأفريقي.