الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأحد، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وتُعد هذه الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة واشنطن تجاه الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، الذي شهد سابقاً تقييداً واضحاً على استخدام الأسلحة المقدمة لأوكرانيا في تنفيذ هجمات داخل روسيا.



وفقًا للمصادر، تخطط أوكرانيا لتنفيذ أولى هجماتها باستخدام الأسلحة بعيدة المدى خلال الأيام المقبلة.



ومع ذلك، لم تُفصح المصادر عن التفاصيل التشغيلية لهذه الهجمات، مبررة ذلك بمخاوف أمنية.



وفي حين امتنعت إدارة البيت الأبيض عن التعليق على هذه التقارير، فإن المعلومات المتداولة تشير إلى استخدام صواريخ “أتاكمز” (ATACMS) في هذه العمليات، وهي صواريخ أمريكية الصنع يُقدر مداها بـ306 كيلومترات.



صواريخ “أتاكمز” التكتيكية: سلاح استراتيجي لأوكرانيا

تُعتبر صواريخ “أتاكمز” واحدة من أبرز الأنظمة الصاروخية الباليستية التكتيكية أرض-أرض، التي طورتها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

بدأ استخدام هذه الصواريخ في الجيش الأمريكي منذ عام 1990، ويتميز النظام بقدرته على الإطلاق من منصات متحركة، ما يمنحه مرونة تكتيكية عالية.