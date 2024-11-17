الاعلان عن هلاك قيادي بحزب الله تولى التخطيط والقيادة والسيطرة لعدد من معارك الحوثيين

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - يمن شباب نت

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أفاد ناشطون لبنانيون، اليوم الأحد، بمقتل قيادي جديد، في حزب الله من الذين أداروا حرب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.

وقال الناشطون عبر مواقع التواصل، إن القيادي البارز في حزب الله المدعو" أحمد الحاج علي" قتل في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشاروا إلى أن" الحاج علي" سبق له أن شارك في حروب النظام الإيراني في سوريا (إلى جانب نظام الأسد)، وفي اليمن (إلى جانب مليشيات الحوثي).



من جانبه، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون العسكرية عدنان الجبرني، إن القيادي البارز بحزب الله، أحمد الحاج علي "أبو علي الهادي"؛ قضى سنوات إلى جانب الحوثيين باعتباره "ضابط عمليات".

وأشار الجبرني عبر منصة "إكس"، إلى أن القيادي القتيل"تولى التخطيط والقيادة والسيطرة، لعدد من معارك الحوثيين من وقت مبكر، وكان مسؤولا عن عدة خلايا من الحزب والحرس في صنعاء".



ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، سبق أن أعلن عن مقتل 3 من كبار قادة حزب الله الذين أرسلهم الحزب والحرس الثوري الإيراني إلى اليمن لإدارة حرب مليشيات الحوثي.



يشار إلى أن إيران كانت قد دفعت بالعشرات من قيادات حزب الله والحرس الثوري إلى اليمن، كخبراء ومستشارين لمليشيات الحوثي، حيث عملوا على التخطيط للمعارك وإداراتها، والإشراف ميدانيا وقيادة عمليات الاستطلاع وتسيير عمليات الطيران المسير وإطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة.