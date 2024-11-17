بايدن يتخذ قراراً "مفاجئاً" لأول مرة قد يشعل الأوضاع في أوكرانيا و"يغضب" بوتين الاعلان عن هلاك قيادي بحزب الله تولى التخطيط والقيادة والسيطرة لعدد من معارك الحوثيين صحة مأرب تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس حول وباء الكوليرا مصادر مأرب برس :المليشيا تخنق التجار بجبايات جديدة بالضالع خبير عسكري أردني:التصعيد قادم في اليمن وأمريكا قررت اتباع استراتيجية الاغتيالات التي تمس قيادات الحوثيين رئيس مجلس القيادة يطلع على خطة استئناف جلسات مجلس النواب عصابة نسائية متخصصة في الإبتزاز والنصب تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بنوك صنعاء على حافة الكارثة.. اندلاع مواجهات مسلحة ومحاولة لاقتحام احد البنوك بالقوة تحليل غربي يطالب السعودية التوقف عن استرضاء الحوثيين.. ويتسائل هل هزيمة الحوثيين هدف استراتيجي لترامب؟ إنفجار غامض يؤدي بحياة سوق الزنداني بمحافظة تعز ... وتضارب في أسباب الوفاه
أفاد ناشطون لبنانيون، اليوم الأحد، بمقتل قيادي جديد، في حزب الله من الذين أداروا حرب مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.
وقال الناشطون عبر مواقع التواصل، إن القيادي البارز في حزب الله المدعو" أحمد الحاج علي" قتل في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأشاروا إلى أن" الحاج علي" سبق له أن شارك في حروب النظام الإيراني في سوريا (إلى جانب نظام الأسد)، وفي اليمن (إلى جانب مليشيات الحوثي).
من جانبه، قال الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون العسكرية عدنان الجبرني، إن القيادي البارز بحزب الله، أحمد الحاج علي "أبو علي الهادي"؛ قضى سنوات إلى جانب الحوثيين باعتباره "ضابط عمليات".
وأشار الجبرني عبر منصة "إكس"، إلى أن القيادي القتيل"تولى التخطيط والقيادة والسيطرة، لعدد من معارك الحوثيين من وقت مبكر، وكان مسؤولا عن عدة خلايا من الحزب والحرس في صنعاء".
ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، سبق أن أعلن عن مقتل 3 من كبار قادة حزب الله الذين أرسلهم الحزب والحرس الثوري الإيراني إلى اليمن لإدارة حرب مليشيات الحوثي.
يشار إلى أن إيران كانت قد دفعت بالعشرات من قيادات حزب الله والحرس الثوري إلى اليمن، كخبراء ومستشارين لمليشيات الحوثي، حيث عملوا على التخطيط للمعارك وإداراتها، والإشراف ميدانيا وقيادة عمليات الاستطلاع وتسيير عمليات الطيران المسير وإطلاق الصواريخ الباليستية والمجنحة.