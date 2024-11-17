صحة مأرب تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس حول وباء الكوليرا

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب، اليوم، بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، حملة توعوية صحية في أكثر من 100 مدرسة حول وباء الكوليرا.

وتهدف الحملة، لإيصال الرسائل الصحية حول وباء الكوليرا إلى طلاب المدارس ومن خلالهم إلى المجتمع، في إطار خطة مواجهة الوباء والحد من تفشيه وانتشاره بعد تسجيل عشرات الحالات المؤكدة وعشرات الحالات المشتبهة بالمحافظة.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي، أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة و70 حالة إصابة مؤكدة و1280 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا في عموم مديريات المحافظة منذ بداية العام الجاري..مؤكداً اهمية تدشين هذه الحملة التوعوية في المدارس..داعياً إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها في مواجهة هذا الوباء القاتل والحد من تفشيه وانتشاره.

واشاد بدور متطوعي ومتطوعات التثقيف الصحي في المحافظة في تعزيز الوعي المجتمعي وتغيير بعض المفاهيم المغلوطة والممارسات والسلوكيات المجتمعية الخاطئة التي تنقل الكثير من الأوبئة والأمراض وتساهم في تفشيها وانتشارها في أوساط المجتمع.

وينفذ الحملة على مدى 5 أيام، 90 متطوعا من متطوعي ومتطوعات التثقيف الصحي بالمحافظة، بإشراف المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي وتمويل من منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطوارئ.

وتستهدف الحملة 36 ألف طالباً وطالبة في 101 مدرسة في مديريات مدينة مأرب والوادي وحريب، لتوعيتهم بخطورة وباء الكوليرا وطرق انتقاله وكيفية التعامل معه والوقاية منه.