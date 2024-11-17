مصادر مأرب برس :المليشيا تخنق التجار بجبايات جديدة بالضالع خبير عسكري أردني:التصعيد قادم في اليمن وأمريكا قررت اتباع استراتيجية الاغتيالات التي تمس قيادات الحوثيين رئيس مجلس القيادة يطلع على خطة استئناف جلسات مجلس النواب عصابة نسائية متخصصة في الإبتزاز والنصب تقع في قبضة الأجهزة الأمنية بنوك صنعاء على حافة الكارثة.. اندلاع مواجهات مسلحة ومحاولة لاقتحام احد البنوك بالقوة تحليل غربي يطالب السعودية التوقف عن استرضاء الحوثيين.. ويتسائل هل هزيمة الحوثيين هدف استراتيجي لترامب؟ إنفجار غامض يؤدي بحياة سوق الزنداني بمحافظة تعز ... وتضارب في أسباب الوفاه صراعات بين هوامير المسيرة بمحافظة إب: قرارات مالية تهدد أرزاق عمال النظافة وسط انقسامات حوثية استعباد للمواطنين في مناطق مليشيات الحوثي ورسائل تهديد للموظفين بخصميات مالية اذا لم يحضروا محاضرات عبدالملك الحوثي انجاز رياضي جديد لليمن
كشفت مصادر تجارية لـ" مأرب برس"اليوم الاحد بإن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت جبايات جديدة على المحال التجارية في محافظة الضالع بذريعة دعم سلاح الجو والإحتفال بأسبوع الشهيد الهالك.
وقال تجار" أن حملات حوثية شنت حملة جبايات باهظة في مديريات جُبن ودمت والحشاء كما أجبرت محلات السلعة الغذائية على التبرع بقوافل مجانية تحت مسميات طائفية متعددة
ذات المصادر أكدت" أن الإتاوت الجبرية على التجار والتي يقودها القيادي في المليشيا صالح الغرباني منتحل صفة مدير مديرية تسير لصالح أسر الصرعى لدى المليشيا والكثير منها لقيادات نافذة
وأشارت المصادر" عن تعرض التجار إلى الترهيب بقوة السلاح والتهديد بالقتل حال تسريبهم لمعلومات لوسائل الإعلام
هذا ودأبت المليشيا طوال سنوات حربها ضد اليمنيين على جباية الأموال من التجار ورجال المال تحت ذائع مختلفة ومناسبة طائفية وشعارية وذلك ضمن حملاتها الهادفة إلى إثراء خزينتها بطريقة غير مشروعة.