مصادر مأرب برس :المليشيا تخنق التجار بجبايات جديدة بالضالع

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشفت مصادر تجارية لـ" مأرب برس"اليوم الاحد بإن مليشيا الحوثي الإرهابية فرضت جبايات جديدة على المحال التجارية في محافظة الضالع بذريعة دعم سلاح الجو والإحتفال بأسبوع الشهيد الهالك.

وقال تجار" أن حملات حوثية شنت حملة جبايات باهظة في مديريات جُبن ودمت والحشاء كما أجبرت محلات السلعة الغذائية على التبرع بقوافل مجانية تحت مسميات طائفية متعددة

ذات المصادر أكدت" أن الإتاوت الجبرية على التجار والتي يقودها القيادي في المليشيا صالح الغرباني منتحل صفة مدير مديرية تسير لصالح أسر الصرعى لدى المليشيا والكثير منها لقيادات نافذة

وأشارت المصادر" عن تعرض التجار إلى الترهيب بقوة السلاح والتهديد بالقتل حال تسريبهم لمعلومات لوسائل الإعلام

هذا ودأبت المليشيا طوال سنوات حربها ضد اليمنيين على جباية الأموال من التجار ورجال المال تحت ذائع مختلفة ومناسبة طائفية وشعارية وذلك ضمن حملاتها الهادفة إلى إثراء خزينتها بطريقة غير مشروعة.