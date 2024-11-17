رئيس مجلس القيادة يطلع على خطة استئناف جلسات مجلس النواب

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، المهندس محمد الشدادي والدكتور محسن باصرة، لمناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، والاجراءات المطلوبة لتعزيز دور مؤسسات الدولة.

وفي اللقاء، وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس واعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب، امام التطورات المحلية، وفي المقدمة الاوضاع الاقتصادية، والمتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف والسلع الاساسية، والجهود الرئاسية المبذولة لتسريع انفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والسياسات والتدابير المتخذة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وعرض الرئيس نتائج لقاءاته الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين، والجهات ذات العلاقة، بشأن التدخلات الملحة لتعزيز موقف العملة الوطنية، والاصلاحات الشاملة، وتأمين الخدمات والسلع الاساسية وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق الثناء على موقف الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، الى جانب الشعب اليمني، ودعمهم المستمر للموازنة العامة للدولة من اجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية، لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، استمع الى احاطة من رئيس مجلس النواب بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، ونتائج اعمال لجانه المختصة حول اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.

كما تطرق رئيس مجلس النواب الى خطة المجلس لاستئناف عقد جلساته ومشروع جدول اعمال دورته المقبلة.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب رئيس مجلس النواب حاتم بامحرز.