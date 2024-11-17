عصابة نسائية متخصصة في الإبتزاز والنصب تقع في قبضة الأجهزة الأمنية

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت الأجهزة الأمنية، مساء امس السبت،بساحل حضرموت من القاء القبض على عصابة نسائية كانت تقوم بالإبتزاز والنصب على الاشخاص على شوارع الطرقات، بمدينة المكلا.



ونقل المركز الاعلام الأمني، عن نائب مدير مركز المكلا الملازم مصعب باسمير قوله بإن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة نسائية تمتهن عمليات الابتزاز والاحتيال مكونة من عدد من النساء بعد بلاغات تقدمت بها عدة جهات تعرضت للابتراز من قبل تلك العصابات،

وأضاف أن العصابة تقوم بتوقيف بعض السيارات على الخطوط و الركوب مع الضحايا لمحاولة الاحتيال عليهم و استغلال ضعفهم و اخد ارقامهم و ابتزازهم،

مشيراً أنه بعد تلقي البلاغات باشرت الاجهزة الامنية بالبحث والتحري، لجمع الاستدلالات في القضية، و أثناء التحقيق اعترفت العصابة انهم كانوا يبتزون الناس، و لازالت التحقيقات جاريه لاستكمال ملف القضية، ليتم إحالته مع المتهمات إلى النيابة العامة، ومازال البحث والتحري مستمر على تلك العصابه

شاكراً الافراد على الحس الأمني لمتابعة اي ظاهرة مخلة بالامن والتصدي لها، للحفاظ على السكينة العامة و لن تسمح الاجهزة الامني بأي اختلالات أمنية داخل المديرية،

داعياً المواطنين إلى ضرورة تكاتف الجهود وتوحيدها وتنسيق العمل مع الأجهزة الأمنية بما يعزز نجاح العمل الأمني بالشكل المطلوب وبما يسهم في الإرتقاء بمستوى الأداء الأمني .