إنفجار غامض يؤدي بحياة سوق الزنداني بمحافظة تعز ... وتضارب في أسباب الوفاه

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شهدت منطقة الحوبان الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا حادثة مأساوية ليلة أمس، حيث لقي الشاب "شهاب"، الحارس الأمني ل"سوق الزنداني" مصرعه جراء انفجار قنبلة يدوية.
ووفقا لمصادر محلية تحدثت ل"مأرب برس" أن "شهاب" كان قد كتب وصية مؤثرة لأشقائه وأقاربه قبل وفاته، معبرا عن إحساسه بالوحدة والخذلان وفقدان قيمة الحياة، وهي كلمات تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضاربت الروايات حول ملابسات الحادثة إذ تؤكد بعض المصادر أن الشاب أقدم على إنهاء حياته باستخدام القنبلة، بينما يشير آخرون إلى أن الانفجار وقع أثناء نومه عليها في ظروف غامضة.
أحد شهود العيان قال ل"مأرب برس" : "سمعنا صوت إنفجار قريب منا، شعرنا بالقلق وبعدها بقليل من الوقت سمعنا خبر الفاجعة الذي يقول بأن الأخ "شهاب" توفى بإنفجار القنبلة التي سمعنا صوتها .