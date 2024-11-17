انجاز رياضي جديد لليمن

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حقق منتخب اليمن للتايكواندو إنجازاً رياضياً مميزاً خلال مشاركته في بطولة أبطال نادي السويق المفتوحة الثانية 2024، التي استضافتها صالة نادي الخابورة بالعاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة 600 لاعب من مختلف الدول.

وتمكن المنتخب من حصد (9) ميداليات متنوعة، منها (6) ذهبية، وميداليتان فضية وميدالية برونزية إلى جانب جائزتي "أفضل لاعب" و"الفريق المثالي" في البطولة.

ففي فئة الأشبال وزن (30)، حقق لاعب منتخبنا عيسى خالد عبدالله الذهبية وجائزة أفضل لاعب في البطولة، وفي فئة الناشئين وزن (49) حقق اللاعب أحمد عبدالله فرحان (فضية).

اما في فئة الشباب حقق اللاعب حسين الفقيه الفضية فيما حقق عمرو خالد البرونزية، في حين حقق اللاعب معاذ نجاد المركز الأول والذهبية في وزن 48 وابراهيم العريقي المركز الأول والذهبية في وزن 55 .

وفي فئة الرجال استطاع اللاعب اياد نجاد تحقيق الذهبية في وزن 54 واللاعب نصر الدين عياش حقق ايضاً الذهبية في وزن 58، كما حقق اللاعب عبدالله شاكر نفس الميدلية في وزن 63 .

واشاد رئيس فرع الاتحاد اليمني للتايكواندو بالمهرة، حسن عمر بامزروع، بالإنجاز الذي حققه المنتخب في هذه المشاركة التي تعتبر الأولى من نوعها، منوهاً بالجهود التي بذلها أعضاء الاتحاد والمدرب الوطني للمنتخب.