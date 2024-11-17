عاجل: اغتيال قيادي كبير في حزب الله و رويترز تؤكد الخبر

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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أفادت تقارير اعلامية اليوم الأحد بمقتل قيادي كبير في حزب الله في غارة شنها طيران الإحتلال على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وقالت مصادر اعلامية، ان اسرائيل اغتالت مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف في الغارة التي استهدفت مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت .

واكدت وكالة رويترز الخبر حيث نقلت عن مصدرين أمنيين قولهم: ''ان اسرائيل قتلت مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "محمد عفيف" في غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت''.