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رئيس حزب الإصلاح اليدومي: ''الأيام القادمة تشير إلى انفراجة ونصر''

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد اليدومي أن المأساة التى يعيشها اليمنيين تشير إلى أن الأيام القادمة ''مُسَرَّجَة'' بالفرج والنصر.

وكتب اليدومي منشور على منصة (إكس)، معلقًا على احراق احد المتحوثيين نفسه بميدان السبعين بصنعاء قائلا: ''في الجمعة الماضية قام أحد المواطنين في صنعاء بإشعال النار في جسمه لمظلمة أصابته ممن لم يتقوا الله عز وجل فيه”.

وتابع: '' هذا المواطن أشعل النار في جسده أمام الآلاف من الذين أدمنوا العبودية لشرار أهل الأرض، ومَرَغوا أنوفهم في مستنقع المذلة والهوان".

وأضاف "على الرغم من هذه المأساة التي آلمت النفوس الأبية؛ إلا أنها تشير إلى أن الأيام القادمة مُسَرَّجَة بالفرج والنصر بإذن الله تعالى وأن لياليها حُبلى بنسائم الفجر وانقشاع ظلام العبودية لغير الله عز وجل".

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