رئيس حزب الإصلاح اليدومي: ''الأيام القادمة تشير إلى انفراجة ونصر'' اجبار عناصر حوثية على الفرار في جبهة الكدحة غرب تعز بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة الوطنية وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق في عدن لملتقى الموظفين النازحين ترفع 6 مطالب تركيا تمنع مرور طائرة رئيس الإحتلال في أجوائها وتجبره على الغاء الرحلة طفل يموت بحكم قضائي.. سحبوا عنه أجهزة التنفس رغم معارضة أمه نقابة الصحفيين اليمنيين: نواجه حربًا واستهدافًا ممنهجًا من أطراف الصراع محمد بن سلمان يلغي رحلته إلى قمة العشرين.. ومصدر لبلومبرغ يكشف السبب وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري مروع بمحافظة ذمار رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. هل سيكون مدربًا بعد تعليق حذائه؟ الداخلية السعودية : القبض على يمني قـ.ـتل آخر حرقاً بالأسيد وطعنه بسكين
شهدت منطقة الكدحة غرب تعز مساء السبت، اشتباكات بين المقاومة الوطنية محور البرح، مع ميليشيا الحوثي بعد رصد تحركات للأخيرة ومحاولتها التسلل إلى تباب استراتيجية.
الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اكد أن وحدات الاستطلاع في قطاع الكدحة رصدت تحركات مسلحة للمليشيا المدعومة من ايران تزامنًا مع الدفع بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس.
وأضاف أن وحدات من اللواء الثالث حراس الجمهورية اشتبكت مع عناصر الحوثي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأجبرتها على الفرار، وتم إخماد تحركاتها وإسكات مصادر النيران التي حاولت تشكيل غطاء ناري للتسلل الفاشل.