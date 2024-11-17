اجبار عناصر حوثية على الفرار في جبهة الكدحة غرب تعز بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومة الوطنية

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت منطقة الكدحة غرب تعز مساء السبت، اشتباكات بين المقاومة الوطنية محور البرح، مع ميليشيا الحوثي بعد رصد تحركات للأخيرة ومحاولتها التسلل إلى تباب استراتيجية.

الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية اكد أن وحدات الاستطلاع في قطاع الكدحة رصدت تحركات مسلحة للمليشيا المدعومة من ايران تزامنًا مع الدفع بالعشرات من عناصرها لمحاولة التسلل إلى تباب استراتيجية قرب خطوط التماس.

وأضاف أن وحدات من اللواء الثالث حراس الجمهورية اشتبكت مع عناصر الحوثي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة وأجبرتها على الفرار، وتم إخماد تحركاتها وإسكات مصادر النيران التي حاولت تشكيل غطاء ناري للتسلل الفاشل.