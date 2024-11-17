وقفة احتجاجية أمام قصر معاشيق في عدن لملتقى الموظفين النازحين ترفع 6 مطالب

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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طالب بيان صادر عن وقفة احتجاجية، لملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة، أمام قصر المعاشيق اليوم الأحد ، بسرعة صرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.

كما طالبوا بصرف 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م.

البيان وصل مأرب برس تضمن ايضا المطالبة بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.، اضافة الى صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها، وصرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

الملتقى طالب ايضا بتشكيل لجنة حكومية لإستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن والعمل الجاد على صرفها سريعا.