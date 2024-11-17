تركيا تمنع مرور طائرة رئيس الإحتلال في أجوائها وتجبره على الغاء الرحلة

الأحد 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت وسائل اعلام اسرائيلية، اليوم الأحد ان تركيا رفضت السماح لطائرة "جناح صهيون" الرئاسية الإسرائيلية المرور في أجوائها ما تسبب في إلغاء جولة رئيس اسرائيل هرتسوغ في أذربيجان.

كما كشف موقع "كاليبر" الإخباري الأذربيجاني نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية، عن أن الرئيس الإسرائيلي "يتسحاق هرتسوغ" ألغى زيارته إلى مؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان بسبب رفض تركيا السماح لطائرته بالتحليق في أجوائها.