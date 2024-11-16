وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري مروع بمحافظة ذمار 

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شهدت منطقة قاع الديلمي شرق مدينة ذمار صباح اليوم حادثًا مروريًا مروعًا أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة.
وأوضحت مصادر محلية لـ"مأرب برس" ، أن الحادث وقع في تمام الساعة السابعة صباحا نتيجة اصطدام وجهي بين سيارة "هايلوكس" وأخرى من نوع "تكس نوفا" في خط "ذمار - رداع" جوار "معسكر أسامة"
ووفق المصادر كان على متن السيارة "هايلوكس" ستة أفراد من أسرة واحدة، جميعهم من أهالي محافظة إب، كانوا في طريقهم إلى "محافظة مأرب" لاستخراج جوازات سفر وأدى الحادث إلى وفاتهم جميعًا، باستثناء طفل نجا من الحادث ويخضع للعلاج في مستشفى ذمار، إلى جانب السائق شرف "محمد مهدي المياح" و "إمرأتان"والذين يرقدون جميعا في العناية المركزة ، وأما الركاب الأربعة في سيارة "تكس نوفا"، فهم من بيت "النويره" من "رداع"، قد فارقوا الحياة في موقع الحادث.
وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي للحادث هو الحفر المنتشرة على الطريق، حيث حاول أحد السائقين تجنب إحدى الحفر، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى بشكل مباشر.
أسماء المتوفين:
1. الحاج ناجي محمد الخضر (من أهالي قرية خرابة بيت الأشول).
2. زوجة الحاج ناجي محمد الخضر
3. الحاج قايد عزيز.
4. زوجة الحاج قايد عزيز.
5. إبنة الحاج قايد عزيز.
6. أبنة ابنته.
وأربعة أشخاص كانوا في سيارة تاكس نوفا من "بيت النويرة" في "رداع"