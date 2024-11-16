وفاة 10 أشخاص وإصابة 4 في حادث مروري مروع بمحافظة ذمار رونالدو يكشف موعد اعتزاله كرة القدم.. هل سيكون مدربًا بعد تعليق حذائه؟ الداخلية السعودية : القبض على يمني قـ.ـتل آخر حرقاً بالأسيد وطعنه بسكين صدمة في اليمن بعد قيام الحوثيين بالإفراج عن أخطر إرهابي يقف خلف مجزرة ميدان السبعين الدامية عام 2012 نيابة الأموال العامة في الضالع تنفذ حملة لإغلاق محلات الصرافة المخالفة في قعطبة تم تعذيبه حتى الموت ..وفاة شيخ مسن ٌمختطف في سجون الحوثيين بمحافظة البيضاء واتس آب تكشف عن ميزات جديدة لمكالمات الفيديو .. تعرف عليها فايننشال تايمز تكشف عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارة ترامب مع ايران ومليشيا الحوثي وبقية المليشيات الشيعية في المنطقة عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤولاً روسياً ويتحدث حول فتح سفارة موسكو في العاصمة عدن وزارة الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات عسكرية شرق أوكرانيا
ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أنه سيعتزل لعبة كرة القدم خلال عام أو عامين، مؤكدًا على أنه لن يتجه لمجال التدريب بعد تعليق حذائه.
وكان رونالدو قد سجّل هدفين ساعد من خلالهما، في فوز منتخب بلاده على منتخب بولندا بنتيجة 1/5، الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال كريستيانو رونالدو: "أريد فقط الاستمتاع، إذا كان لا بد من الاعتزال، فبعد عام أو عامين، لا أعلم، سأبلغ الأربعين قريبًاوأضاف البالغ من العمر 39 عامًا: "أريد حقًا الاستمتاع، طالما أشعر بالحافز، سأستمر، في اليوم الذي لا أشعر فيه بالحافز، سأعتزلوأتمّ رونالدو: "لا أرى نفسي مديرًا فنيًا لفريق ما، هذا ليس ضمن خططي، مستقبلي يكمن في مجالات أخرى خارج كرة القدم، على الرغم من أن الوقت سوف يكشف ما سيحدث".