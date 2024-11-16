الداخلية السعودية : القبض على يمني قـ.ـتل آخر حرقاً بالأسيد وطعنه بسكين

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وسائل إعلام سعودية اليوم السبت بأن شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ألقيت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه (الأسيد) وطعنه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته، لخلاف بينهما.

واوضحت بأنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.