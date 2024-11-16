تم تعذيبه حتى الموت ..وفاة شيخ مسن ٌمختطف في سجون الحوثيين بمحافظة البيضاء

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 174

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة مختطف مسن في سجون جماعة الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت المصادر إن المختطف المسن "حسين لصهب" توفي في سجون جماعة الحوثي جراء تعرضه للتعذيب بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.

وأوضحت المصادر أن الوفاة جاءت بعد أسبوع من اختطاف المسن "لصهب" وإيداعه سجون الحوثيين في البيضاء.

وأدان مركز رصد للحقوق والتنمية وفاة المواطن "لصهب" البالغ من العمر خمسة وستين عاما نتيجة تعرضه للتعذيب، مشيرا إلى أن ما حدث جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية.

ومنذ أربعة أسابيع توفي ثلاثة مختطفين جراء عمليات التعذيب في سجون الحوثيين، وسط صمت دولي وحقوقي تجاه الإنتهاكات التي تشهدها سجون الحوثيين