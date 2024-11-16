تم تعذيبه حتى الموت ..وفاة شيخ مسن ٌمختطف في سجون الحوثيين بمحافظة البيضاء واتس آب تكشف عن ميزات جديدة لمكالمات الفيديو .. تعرف عليها فايننشال تايمز تكشف عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارة ترامب مع ايران ومليشيا الحوثي وبقية المليشيات الشيعية في المنطقة عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤولاً روسياً ويتحدث حول فتح سفارة موسكو في العاصمة عدن وزارة الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات عسكرية شرق أوكرانيا العملات المشفرة تكسر حاجز 3 تريليونات دولار بيان شديد اللهجة لنقابة الصحفيين رداً على إيقاف أنشطتها بالعاصمة عدن محتجز تعسفيا منذ سنه..بأوامر مباشرة من محافظ صنعاء المعين من الحوثيين.. نقل رجل الأعمال الجبر لاصلاحية ومنع الزيارات عنه 3 حلول لحماية صحتك النفسية من الأثار التي تتركها الأخبار السيئة المتدفقة من وسائل الإعلام والسويشل ميديا إحداها لترميم قلعة القاهرة.. سفارة أميركا تعلن دعم مبادرتين في اليمن لحماية التراث الثقافي
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة مختطف مسن في سجون جماعة الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقالت المصادر إن المختطف المسن "حسين لصهب" توفي في سجون جماعة الحوثي جراء تعرضه للتعذيب بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء.
وأوضحت المصادر أن الوفاة جاءت بعد أسبوع من اختطاف المسن "لصهب" وإيداعه سجون الحوثيين في البيضاء.
وأدان مركز رصد للحقوق والتنمية وفاة المواطن "لصهب" البالغ من العمر خمسة وستين عاما نتيجة تعرضه للتعذيب، مشيرا إلى أن ما حدث جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع كل القوانين والأعراف الدولية.
ومنذ أربعة أسابيع توفي ثلاثة مختطفين جراء عمليات التعذيب في سجون الحوثيين، وسط صمت دولي وحقوقي تجاه الإنتهاكات التي تشهدها سجون الحوثيين