واتس آب تكشف عن ميزات جديدة لمكالمات الفيديو .. تعرف عليها

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أعلن القائمون على "واتسآب" أن التطبيق سيمنح المستخدمين ميزات جديدة ومهمة تجعل التواصل عبر الفيديو أكثر متعة.
وذكرت مواقع "واتسآب" الرسمية على الإنترنت، "نريد أن تكون تجربتك على واتس آب تجربة ممتعة دائما. ولهذا السبب، نطلق اليوم فلاتر وخلفيات جديدة من شأنها أن تجعل مكالمات الفيديو أكثر متعة، الآن يمكنكم عكس شخصيتكم أو مشاركة حالتكم المزاجية مع المحاورين الآخرين عبر الفيديو من خلال هذه الميزات".
وأشار القائمون على "واتسآب" إلى أن الفلاتر الجديدة ستعطي ألوانا زاهية للفيديو أثناء المكالمات، كما أن الخلفيات الجديدة ستجعل المستخدم قادرا على إخفاء أي عنصر يظهر في المكان الذي يجري منه المكالمة، ويمكن استعمال خلفيات متنوعة مثل خلفية على شكل غرفة معيشة أو خلفية على شكل شاطئ أو غروب الشمس.
وستتوفر للمستخدمين 10 فلاتر جديدة و10 خلفيات إضافية أيضا، وللاختيار فيما بينها يجب الضغط فوق أيقونة "التأثيرات" في الزاوية اليمنى في أعلى الشاشة أثناء إجراء مكالمة الفيديو.