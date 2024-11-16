فايننشال تايمز تكشف عن الطريقة التي ستتعامل بها إدارة ترامب مع ايران ومليشيا الحوثي وبقية المليشيات الشيعية في المنطقة عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤولاً روسياً ويتحدث حول فتح سفارة موسكو في العاصمة عدن وزارة الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات عسكرية شرق أوكرانيا العملات المشفرة تكسر حاجز 3 تريليونات دولار بيان شديد اللهجة لنقابة الصحفيين رداً على إيقاف أنشطتها بالعاصمة عدن محتجز تعسفيا منذ سنه..بأوامر مباشرة من محافظ صنعاء المعين من الحوثيين.. نقل رجل الأعمال الجبر لاصلاحية ومنع الزيارات عنه 3 حلول لحماية صحتك النفسية من الأثار التي تتركها الأخبار السيئة المتدفقة من وسائل الإعلام والسويشل ميديا إحداها لترميم قلعة القاهرة.. سفارة أميركا تعلن دعم مبادرتين في اليمن لحماية التراث الثقافي الكشف عن بنود مسودة اتفاق بين اسرائيل وحزب الله بمقصية رائعة.. رونالدو يقود البرتغال الى ربع نهائي الأمم الأوروبية
قال عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، انه التقى اليوم السبت، بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.
وفي اللقاء جرى مناقشة التحديات الناتجة عن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما تسببه هجماتهم على خطوط الملاحة من مخاطر على الأمن الغذائي في اليمن، ناهيك عن الإضرار بالأمن البحري والتجارة العالمية، وفق منشور للزبيدي، اطلع عليه محرر مأرب برس في فيسبوك.
الزبيدي تحدث عن استئناف عمل سفارة موسكو في عدن حيث قال:'' نقدر عاليا حرص روسيا الصديقة على فتح سفارتها في العاصمة عدن، ونجدد استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات لطاقم البعثة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه''.
يذكر ان تقارير امريكية اتهمت موسكو بتقديم دعم لوجستي للحوثيين في هجماتهم بالبحر الاحمر، كما اعترضت روسيا في جلسة مجلس الأمن الاخيرة بشأن العقوبات باليمن، على اتخاذ تدابير اضافية ضد الحوثيين، الأمر الذي اثار غضب امريكا.