عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤولاً روسياً ويتحدث حول فتح سفارة موسكو في العاصمة عدن

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، انه التقى اليوم السبت، بنائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف.

وفي اللقاء جرى مناقشة التحديات الناتجة عن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما تسببه هجماتهم على خطوط الملاحة من مخاطر على الأمن الغذائي في اليمن، ناهيك عن الإضرار بالأمن البحري والتجارة العالمية، وفق منشور للزبيدي، اطلع عليه محرر مأرب برس في فيسبوك.

الزبيدي تحدث عن استئناف عمل سفارة موسكو في عدن حيث قال:'' نقدر عاليا حرص روسيا الصديقة على فتح سفارتها في العاصمة عدن، ونجدد استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات لطاقم البعثة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه''.

يذكر ان تقارير امريكية اتهمت موسكو بتقديم دعم لوجستي للحوثيين في هجماتهم بالبحر الاحمر، كما اعترضت روسيا في جلسة مجلس الأمن الاخيرة بشأن العقوبات باليمن، على اتخاذ تدابير اضافية ضد الحوثيين، الأمر الذي اثار غضب امريكا.