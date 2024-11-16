وزارة الدفاع الروسية تعلن عن انتصارات عسكرية شرق أوكرانيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن القوات الروسية سيطرت على قريتي ماكاريفكا وخريخوريفكا في منطقة دونيتسك الأوكرانية.
وتقع ماكاريفكا إلى الجنوب من فيليكا نوفوسيلكا بينما تقع خريخوريفكا، التي تطلق عليها موسكو اسمها السابق ليننسكوي، إلى الغرب من بلدة سيليدوف التي سيطرت عليها روسيا الشهر الماضي.
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التطورات على أرض المعركة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
و شنت روسيا هجوما جويا واسعا على أوديسا جنوبي أوكرانيا، وفي حين أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) مواصلته دعم كييف، أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاؤله بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإنهاء سريع للصراع المستمر بين الجارتين منذ نحو 3 أعوام.
وقتل شخص واحد على الأقل في هجوم روسي جوي “واسع” خلال الليلة الماضية في أوديسا جنوبي أوكرانيا، حسبما أفادت به أجهزة الطوارئ الأوكرانية صباح أمس الجمعة.
وقالت أجهزة الطوارئ -عبر تطبيق تلغرام- إن “أوديسا تعرضت مرة أخرى لهجوم واسع النطاق من العدو (…). وفق البيانات الأولية، لقي شخص واحد حتفه” وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم طفلان.
وأوضح غينادي تروخانوف، رئيس بلدية هذه المدينة الساحلية الرئيسية على البحر الأسود، عبر تلغرام، أن الضحية “امرأة تبلغ من العمر 35 عاما”.
وقال حاكم المنطقة أوليغ كيبر إن “مبنى سكنيا وسط أوديسا دُمّر، واشتعلت النيران في شقق سكنية، وتضررت أبراج ونحو 30 سيارة” نتيجة الهجوم.
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: “إن حرب روسيا على بلاده ستنتهي على نحو أسرع بعد تولي إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.
وأضاف لإذاعة سوسبيلن الأوكرانية “ستنتهي الحرب، لكن لا يوجد تاريخ محدد (لنهايتها). بالطبع، مع سياسة هذا الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن، ستنتهي الحرب على نحو أسرع”.
وأضاف أن “السلام العادل” أمر هام للغاية بالنسبة لأوكرانيا