العملات المشفرة تكسر حاجز 3 تريليونات دولار

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - الأناضول

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تخطت القيمة السوقية للعملات المشفرة عالميا، حاجز 3.1 تريليونات دولار ، في ختام جلسة الأربعاء، والتعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع استمرار تسجيل بيتكوين مستويات فوق 90 ألف دولار للوحدة.

وبحسب بيانات منصة العملات المشفرة العالمية كوين ماركت كاب coin market cap الخميس، بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة في التعاملات المبكرة اليوم 3.102 تريليونات دولار، صعودا من 2.19 تريليون دولار عشية الانتخابات الأميركية.

وتلقت سوق العملات المشفرة دفعة قوية من فوز المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب، بسبب مواقفه الداعمة لسوق العملات الرقمية وتعهداته بتنظيمها في الولايات المتحدة.

وتستحوذ بيتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية للعملات المشفرة، إذ تبلغ قيمتها 1.79 تريليون دولار بحسب بيانات المنصة.

والإثنين، توقع بنك ستاندرد تشارترد ارتفاعا قويا لسعر بيتكوين والإيثريوم خلال السنوات القادمة، وزيادة القيمة السوقية للأصول المشفرة ككل بأكثر من 3 أضعاف حتى تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول موعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية أواخر عام 2026.

واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها تجارة ترامب، لأن الرئيس الجمهوري تبنى الأصول الرقمية خلال حملته الانتخابية.

ورسّخ ترامب مكانته باعتباره الرئيس الأكثر ودية لصناعة العملات المشفرة، من خلال التعهد بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم، وتعيين منظمين يرغبون في تطوير الأصول الرقمية إذا عاد إلى البيت الأبيض.

وتعهد ترامب بوضع قواعد أكثر ودية للعملات المشفرة، في وقت يحكم فيه حزبه الجمهوري قبضته على الكونغرس، مما يعزز فرصه في تنفيذ أجندته.