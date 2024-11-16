محتجز تعسفيا منذ سنه..بأوامر مباشرة من محافظ صنعاء المعين من الحوثيين.. نقل رجل الأعمال الجبر لاصلاحية ومنع الزيارات عنه

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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نشر موقع "مارب برس" في مطلع شهر مارس المنصرم تفاصيل وملابسات قضية انتهاك صارخة تعرض لها رجل اعمال يمني شاب من قبل سلطات محافظة صنعاء بقيادة المحافظ المعين من قبل الحوثيين " عبد الباسط الهادي ".

ويواصل محافظ صنعاء "عبد الباسط الهادي" الاحتجاز القسري والتعسفي لرجل الأعمال"عبد السلام الجبر" منذ نهاية شهر نوفمبر 2023م دون أي سند قانوني حيث تم اقتياده من امام باب منزله بأوامر شخصية ومباشرة من نافذين في المحافظة ودون وجود أي أوامر قبض قهرية أو مسوغ قانوني يبرر اخضاعه للاحتجاز قبيل ان يتم نقله مؤخرا الى إصلاحية تابعة للسجن حيث تم احاطته بظروف احتجاز قسري مشددة وصلت الى حد منع الزيارات العائلية عليه وحرمانه من وسيلة للتواصل مع اسرته .

ولايزال رجل الأعمال " الجبر" يخضع للاحتجاز القسري منذ يوم 28 نوفمبر 2023م وحتي اليوم على خلفية القضية المنظورة أمام المحكمة وكذلك أمام نيابة الاموال العامة حيث تفاقمت معاناته جراء ظروف احتجاز قهرية وغير إنسانية كما تسبب الاحتجاز القهري والغير قانوني له في تكبده خسائر مالية فادحة نتيجة عدم قدرته على متابعة ومزاولة عمله وممارسة انشطته كرجل أعمال ناشط في مجال الصناعة الدوائية.

وكشفت وثائق - حصل عليها موقع مارب برس- فداحة الانتهاك الذي تعرض له –ولايزال- رجل الأعمال "الجبر" والاوامر الصادرة بانهاء احتجازه والتي تم تجاهلها من قبل سلطات محافظة صنعاء " التابعة للحوثيين "التي تواصل عملية احتجازه القسري دون أي مسوغ قانوني واستمرارها في فرض اجراءت احتجاز غير انسانيه حيث تم منع الزيارات عنه منذ اكثر من عام وحرمانه من أي وسيلة للتواصل مع اسرته أو متابعة اعماله .

ويتعرض " الجبر" لضغوط مشددة وغير إنسانية لإجباره على أن يوقع أو يبصم على سحب القضية المنظورة أمام محكمة جنوب شرق الأمانة منذ عام ٢٠١٩م وكذلك القضية الجنائية التي ارتكبت وتم إحالتها الي نيابة الاموال العامة والتي تم الكشف عن مايقارب ٢٨ متهماً قابل لزياده المتهمين من الوزن الثقيل حيث رفض رجل الأعمال الشاب هذه الضغوط التي لاتزال مستمرة لإجباره على الانصياع والقبول بتوكيل قاضي للقسمة بطريقه قبلية وهو ما يرفضه كون قضية النزاع المدني مع اشقائه منظورة أمام القضاء.