بمقصية رائعة.. رونالدو يقود البرتغال الى ربع نهائي الأمم الأوروبية

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قاد كريستانو رونالدو المنتخب البرتغالي إلى الدور ربع نهائي الأمم الأوروبية بعد الفوز على بولندا بخمسة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما امس لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل أهداف البرتغال كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (72) و(87)، ورافائيل لياو في الدقيقة (9)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (80)، وبيدرو نيتو في الدقيقة (83)، فيما سجل لبولندا دومنيك مارزيك في الدقيقة (88).

وبهذا الفوز، رفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بينما ظل المنتخب البولندي في المركز الثالث بـ4 نقاط.