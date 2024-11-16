أحمد العيسي ينافس نفسه في انتخابات اتحاد كرة القدم باليمن.. تعرف على القائمة النهائية للمرشحين

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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أعلنت الأمانة العامة للإتحاد اليمني لكرة القدم، القائمة النهائية للمرشحين لمجلس ادارة الإتحاد في الإنتخابات المقرر اقامتها في الدوحة يوم 30 نوفمبر الجاري.

ونشرت صفحة الإتحاد الأسماء الذي ستخوض الإنتخابات- اطلع عليها محرر مأرب برس- بعد رفض الطعون المقدمة، بواقع مرشح واحد لمنصب رئيس الإتحاد ومرشحين اثنين لمنصب النائب الأول، بينما يتنافس خمسة مرشحين على منصب النائب الثاني، ولعضوية الإتحاد يتنافس 18 مرشحًا كما في الكشوف المرفقة أدناه.

وينافس رئيس الإتحاد الحالي، احمد العيسي نفسه في هذه الانتخابات حيث لا يوجد مرشح آخر بعد رفض قبول ترشيح السويدي لعدم قانونية الوثائق التي قدمها، وعدم قبول ترشح الصيادي لتأخره في تسليم ملف ترشحه، وفق ما نشرته بيانات الإتحاد الأخيرة.