تحذير للمواطنين في 9 محافظات من أجواء باردة وشديدة البرودة

السبت 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الأخيرة باللون الأصفر أن تشهد المرتفعات الجبلية، أجواء صحوة شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء)، تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (00 - 04 درجات مئوية).

وتوقع المركز ايضا أجواء باردة على مرتفعات محافظات (إب، الضالع، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين (05 - 08 درجة مئوية)،

كما توقع أجواء صحوة إلى غائمة بسحب منخفضة على أجزاء من محافظات (حجة، المحويت، عمران، إب، ريمة وتعز ) خلال فترة ما بعد الظهر.