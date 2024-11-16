تحذير للمواطنين في 9 محافظات من أجواء باردة وشديدة البرودة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في نشرته الأخيرة باللون الأصفر أن تشهد المرتفعات الجبلية، أجواء صحوة شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من محافظات (صعدة, عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء)، تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (00 - 04 درجات مئوية).
وتوقع المركز ايضا أجواء باردة على مرتفعات محافظات (إب، الضالع، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين (05 - 08 درجة مئوية)،
كما توقع أجواء صحوة إلى غائمة بسحب منخفضة على أجزاء من محافظات (حجة، المحويت، عمران، إب، ريمة وتعز ) خلال فترة ما بعد الظهر.